МИД Ирана прокомментировал гибель лидера ХАМАС

Канаани: гибель главы ХАМАС Хании укрепит связь между Ираном и Палестиной

Убийство главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании поспособствует укреплению связей между Ираном и Палестиной. Об этом в Telegram-канале иранского МИД заявил его официальный представитель Насер Канаани.

«Гибель в Тегеране павшего за веру брата Исмаила Хании еще больше укрепит глубокую и неразрывную связь между Исламской Республикой Иран, дорогой Палестиной и [силами] сопротивления», — прокомментировал Канаани гибель главы ХАМАС.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля. Организация подтвердила гибель Хании, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Ранее в Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что на встрече присутствовал командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).