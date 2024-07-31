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03:03, 31 июля 2024Силовые структуры

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с подростком за рулем

В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с водителем-подростком
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Приморском крае полиция со стрельбой остановила автомобиль Toyota Camry, которым управлял 17-летний подросток. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел ночью в Дальнегорске. Сотрудники ДПС обратили внимание на виляющую машину, после чего подали водителю сигнал об остановке, на который тот не отреагировал.

«Так как лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колесам его машины», — указано в сообщении ведомства. Позже выяснилось, что несовершеннолетний управлял автомобилем по просьбе собственника машины. В салоне также находились мать подростка, ее сожитель, который являлся владельцем авто и находился в нетрезвом состоянии, их знакомая и ее шестилетняя дочь.

Ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Курникова. Будучи пьяным, он хотел избежать задержания за совершение административного правонарушения и напал на сотрудника ДПС с топором.

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