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20:52, 31 июля 2024Бывший СССР

В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

Депутат Рады Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Сырского в манипуляциях
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи и прикрывается политической волей властей страны. В манипуляциях военного обвинила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Хочу сказать, что манипуляция Сырского в том, что он ссылается на политическую задачу, чтобы таким образом оправдать свои решения», — заявила парламентарий.

Она добавила, что схожим образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.

Ранее отправить в отставку Сырского призвал другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

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      Глеб Палехов
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