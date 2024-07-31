В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

Депутат Рады Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Сырского в манипуляциях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи и прикрывается политической волей властей страны. В манипуляциях военного обвинила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Хочу сказать, что манипуляция Сырского в том, что он ссылается на политическую задачу, чтобы таким образом оправдать свои решения», — заявила парламентарий.

Она добавила, что схожим образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.

Ранее отправить в отставку Сырского призвал другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.