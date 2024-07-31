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14:05, 31 июля 2024Россия

В России нанесшего на могилы бойцов СВО украинские надписи подростка отправили в интернат

В Чите подростка отправили в интернат за осквернение могил бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России осквернившего могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине 16-летнего подростка отправили в интернат. Он нанес на надгробия украинские надписи, пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, осенью 2023 года он раскрасил фото на надгробных плитах аэрозольной краской, а также написал на российском флаге «УКР», а на флаге частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — слово «Украина». Подросток также поджег находившиеся на месте захоронения флаги и венки.

По решению суда до наступления совершеннолетия подростка отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа — интернат.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные осквернили могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — его бронзовую фигуру облили белой жидкостью, похожей на краску, а в руку статуи вложили предмет, внешне схожий с фаллоимитатором.

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      Елена Торубарова
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