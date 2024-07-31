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16:01, 31 июля 2024Россия

В России участник СВО хотел долечить синеющую ногу и стал фигурантом уголовного дела

Боец СВО из Уссурийска хотел долечить синеющую ногу и стал фигурантом дела
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Боец специальной военной операции (СВО) из Уссурийска хотел долечить синеющую ногу и вернуться на фронт, но стал фигурантом уголовного дела за неисполнение приказа. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 36-летний россиянин попал под частичную мобилизацию в 2022 году. Через некоторое время мужчина в зоне боевых действий стал жаловаться командованию на нестерпимую боль в ноге. Когда конечность начала синеть, военного отправили в Уссурийск в отпуск. Там в воинской части он должен был пройти лечение.

В августе 2023-го для бойца была сформирована военно-врачебная комиссия (ВВК). После осмотра медики присвоили мужчине категорию «А» (годен к военной службе). В декабре того же года мобилизованный отправил жалобу на эти результаты. При этом мужчина несколько раз обращался к начальнику медчасти и обращал внимание на ухудшение состояния. Однако врач убеждал его в обратном. Затем командир части ознакомил бойца с приказом на убытие в зону спецоперации. Военный согласился исполнить его, но прежде решил поправить здоровье.

Россиянин на свои деньги сделал в частной клинике УЗИ артерий нижних конечностей: у него нашли тромбы. В отношении мобилизованного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 332 УК России («Неисполнение приказа»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

После появления уголовного дела глава медчасти посоветовал мужчине съездить в военный госпиталь — там врач сделал повторное УЗИ и поставил диагноз «тромбоангиит» третьей стадии и категорию годности «В» (ограниченно годен). Во время прохождения очередной ВВК ему также поставили категорию «В». Уголовное дело прекращено не было.

Ранее сообщалось, что в Саратове участник спецоперации нарвался на грубость в ответ на просьбу предоставить ему надлежащие условия для реабилитации после ранения.

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      Анна Щербакова
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