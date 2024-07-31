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00:51, 31 июля 2024Россия

В России выросла доля людей с избыточным весом

Росстат: в России выросла доля людей с избыточным весом до 62,5 %

Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash

За последние пять лет в России выросла доля людей с избыточным весом — в 2023 году она составила 62,5 процента россиян против 61,7 процента в 2018 году. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Доля россиян, имеющих нормальный вес, с 2018 года упала с 36,3 до 35,7 процента. В то же время количество людей с избыточным весом возросло с 40,1 до 43,9 процента. Сильнее всего изменения коснулись мужчин — среди них доля с нормальным и избыточным весом составила 30,9 и 52,4 процента соответственно против 34 и 46,9 процента пять лет назад.

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При этом доля женщин с нормальным весом выросла — с 38,1 до 39,4 процента, однако их процент с избыточным весом тоже увеличился (с 34,7 до 37,1). Примечательно, что доля россиян с первой, второй и третьей степенями ожирения за последние пять лет стала меньше, сократившись с 15,7 до 14 процентов, с 4,3 до 3,6 процента и с 1,6 до 1,1 процента соответственно. Процент граждан РФ с дефицитом массы тела составил 1,4.

Ранее специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев рассказал о том, что лишний вес может грозить развитием многих опасных болезней. По его словам, ожирение приводит не только к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, но и оказывает негативное воздействие на психическое здоровье человека.

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      Артём Верейкин
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