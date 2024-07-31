Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:38, 31 июля 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся

Во Владивостоке неизвестный мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Во Владивостоке неизвестный мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Правоохранители в социальных сетях увидели кадры, на которых мужчина в районе Ладыгина схватил проезжающего мимо мальчика на самокате и силой увез на белом автомобиле. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль расследование инцидента.

Полиция также устанавливает личности участников инцидента, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону.

Ранее стало известно, что в Москве задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, обвиняемого в похищении ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль

      В Хезболле прокомментировали данные об ударе по командиру движения

      В России начался третий этап учений ядерных сил

      Кассетные боеприпасы ВСУ попали в многоквартирный дом в российском регионе

      Россиянина осудят за совершенную 21 год назад расправу над беременной подругой

      Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

      Шеф Пентагона пообещал защитить Израиль после гибели главы политбюро ХАМАС

      В Китае рассказали о колебаниях торговли с Россией

      Стало известно об ударе по «Кракену» в Харьковской области

      Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше