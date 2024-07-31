В российском городе мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся

Во Владивостоке неизвестный мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся

Во Владивостоке неизвестный мужчина затолкал ребенка в машину и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Правоохранители в социальных сетях увидели кадры, на которых мужчина в районе Ладыгина схватил проезжающего мимо мальчика на самокате и силой увез на белом автомобиле. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль расследование инцидента.

Полиция также устанавливает личности участников инцидента, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по региону.

Ранее стало известно, что в Москве задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, обвиняемого в похищении ребенка.