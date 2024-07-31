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11:34, 31 июля 2024Силовые структуры

В российском городе полицейские со стрельбой остановили укладку асфальта

В Петербурге полиция со стрельбой остановила укладку асфальта ночью
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой остановили укладку асфальта. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло ночью в Приморском районе города, на Яхтенной улице. Местные жители позвонили в полицию и пожаловались на шумные дорожные работы, которые проходили в позднее время. Прибывшие на место оперативники попросили дорожного рабочего прекратить, однако мужчина стал нецензурно выражаться в адрес силовиков и направил мини-погрузчик прямо на полицейских. В ответ правоохранители применили табельное оружие, несколько раз выстрелив в воздух. Мужчина остановил транспортное средство только после второго выстрела. Уточняется, что его доставали из салона, разбив стекло.

По данным полиции, нарушитель — 33-летний гражданин России из Вологды. В отношении него составлен протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае полиция со стрельбой остановила автомобиль Toyota Camry, которым управлял 17-летний подросток

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      Анна Габай
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