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16:49, 31 июля 2024Россия

В российском городе столкнулись семь автомобилей

В Туле на Калужском шоссе столкнулись семь автомобилей, два человека пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Семь автомобилей столкнулись в Туле на Калужском шоссе. В результате ДТП пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекцией по региону, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что всем получившим ранения начали оказывать всю необходимую помощь. На месте происшествия работают специалисты.

В Госавтоинспекции Тульской области попросили водителей выбирать пути объезда в связи с затруднением движения на участке, где произошла авария.

До этого стало известно, что в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трактора.

Вследствие столкновения пострадали трое взрослых, с различными травмами их доставили в стационарные отделения. Помимо этого, мужчина и еще один несовершеннолетний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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