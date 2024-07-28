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15:00, 28 июля 2024Россия

В Сочи произошло ДТП с участием автобуса и трактора

В Сочи не удалось спасти ребенка, пострадавшего в ДТП с участием автобуса

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Кубани»

В Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса и трактора. Об этом пишут в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края.

Авария случилась на 149-м километре Краснополянского шоссе. Вследствие столкновения пострадали трое взрослых, с различными травмами их доставили в стационарные отделения. Помимо этого, мужчина и еще один несовершеннолетний пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. «К сожалению, спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.

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Известно, что в автобусе находились 30 человек. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В то же время тех, у кого не оказалось травм, пересадили в другое транспортное средство.

Ранее в июле шесть автомобилей также попали в ДТП в Ульяновской области. По данным УМВД России по региону, вследствие происшествия пострадали восемь человек.

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      Екатерина Ештокина
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