Шесть автомобилей попали в ДТП в Ульяновской области

В ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области пострадали восемь человек

В Ульяновской области шесть автомобилей, в том числе большегруз, попали в ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».

По данным УМВД России по региону, вследствие происшествия пострадали восемь человек. «По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении. При этом уточняется, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Цильнинскому району области.

Ранее в июле двое россиян попали в ДТП в Абхазии и не выжили. Еще два ребенка 13-летнего возраста с заднего пассажирского сиденья находятся в тяжелом состоянии. Отмечалось, что авария произошла по вине пьяного водителя другого автомобиля.