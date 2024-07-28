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14:03, 28 июля 2024Россия

Шесть автомобилей попали в ДТП в Ульяновской области

В ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области пострадали восемь человек

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Ульяновской области шесть автомобилей, в том числе большегруз, попали в ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ».

По данным УМВД России по региону, вследствие происшествия пострадали восемь человек. «По факту произошедшего проводится проверка», — сказано в сообщении. При этом уточняется, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Цильнинскому району области.

Ранее в июле двое россиян попали в ДТП в Абхазии и не выжили. Еще два ребенка 13-летнего возраста с заднего пассажирского сиденья находятся в тяжелом состоянии. Отмечалось, что авария произошла по вине пьяного водителя другого автомобиля.

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      Екатерина Ештокина
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