Двое россиян попали в ДТП в Абхазии и не выжили

Двое россиян попали в ДТП в Абхазии и не выжили, два ребенка в тяжелом состоянии

Двое россиян попали в аварию в Абхазии и не выжили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

Уточняется, что еще два ребенка с заднего пассажирского сиденья находятся в тяжелом состоянии. Девочкам по 13 лет.

По данным прокуратуры, ДТП произошло по вине пьяного водителя другого автомобиля. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной россиян. Виновник находится в больнице под охраной.

Ранее в Удмуртии водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в другой автобус. ДТП произошло в городе Ижевске на улице Удмуртской. 40-летний водитель МАЗ на большой скорости снес опору линии электропередачи, после чего врезался в городской автобус, двигавшийся по той же полосе.