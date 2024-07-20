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12:09, 20 июля 2024Россия

Грузовик врезался в рейсовый автобус в российском городе

В Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Удмуртии водитель грузовика не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ДТП произошло в городе Ижевске на улице Удмуртской. 40-летний водитель большегрузного автомобиля МАЗ на большой скорости снес опору линии электропередачи, после чего врезался в городской автобус, двигавшийся по той же полосе.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Все они находятся в больнице. По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ большегруз упал на трамвайные пути после столкновения с иномаркой. Момент ДТП попал на видео.

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      Никита Савин
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