Большегруз упал на трамвайные пути в российском городе и попал на видео

В Улан-Удэ большегруз упал на трамвайные пути после столкновения с иномаркой

В Улан-Удэ большегруз упал на трамвайные пути после столкновения с иномаркой. Момент ДТП в российском городе попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видно, как грузовик Scania подрезает легковушка. Водитель провоцирует аварию и скрывается. Грузовик после столкновения с Toyota падает на рельсы, а песок из кузова оказывается на асфальте.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция объявила виновника аварии в розыск.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса. Сотрудники правоохранительных органов уже начали устанавливать обстоятельства случившегося.

До этого в Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика с установленным на нем бетоносмесителем.