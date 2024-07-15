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14:10, 15 июля 2024Россия

В России девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и бетономешалки

В Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса
СюжетДТП в Москве:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика с установленным на нем бетоносмесителем. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Авария произошла на участке трассы А-321. В местном управлении МВД сообщили, что водитель микроавтобуса нарушил дистанцию со следовавшим впереди автомобилем и врезался в него.

В момент столкновения в микроавтобусе находились 17 человек. Сведений о полученных пострадавшими травмах не приводится.

Ранее массовое ДТП произошло в Красногвардейском районе Петербурга. В результате столкновения четырех автомобилей травмы получили четыре человека. По факту случившегося была начата проверка.

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      Алан Босиков
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