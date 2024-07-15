Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

В Калининградской области восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса

В Калининградской области восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что женщина за рулем Kia выехала на полосу встречного движения в российском регионе. В результате она столкнулась с автобусом. Внутри в этот момент находились несовершеннолетние.

«Водитель иномарки и восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса получили травмы», — отметила Волк.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика с установленным на нем бетоносмесителем. В местном управлении МВД указали, что водитель микроавтобуса нарушил дистанцию со следовавшим впереди автомобилем и врезался в него.