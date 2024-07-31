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14:38, 31 июля 2024Россия

В российском регионе десяткам мигрантов раздали повестки в военкомат

В Ростовской области десяткам мигрантов раздали повестки в военкомат

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В хуторе Ленина Ростовской области правоохранители провели миграционный рейд, в ходе которого десяткам получивших российские паспорта иностранцам вручили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

В ходе мероприятий было проверено около полутора тысяч человек и выявлено 27 нелегальных мигрантов. Они не соблюдали режим пребывания в России и работали незаконно.

Еще одной целью проверки было выявление тех, кто после получения российского гражданства не встал на воинский учет. По итогам рейда 55 ставших россиянами иностранцев получили повестки в военкомат.

Ранее в Петербурге полиция задержала около тысячи мигрантов. Все они нарушили российские законы и будут выдворены из страны. Всего в ходе продлившихся две недели мероприятий зафиксировано 7,5 тысячи нарушений.

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      Алан Босиков
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