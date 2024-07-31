В российском регионе разрешили перенести начало учебного года на две недели

В Приморье разрешили перенести начало учебного года на две недели

В Приморье разрешили перенести начало учебного года на две недели. Глава российского региона Олег Кожемяко во время трансляции «Прямого разговора» на ОТВ аргументировал такую возможность тем, что дети не успели отдохнуть.

«В тех муниципальных образованиях, где шли ливневые дожди, где ребята не смогли полноценно отдохнуть, главы муниципальных образований, руководители управления образования могут принять решение о переносе начала учебного года на 15 сентября», — заявил Кожемяко.

В министерстве образования Приморья добавили, что соответствующие рекомендации уже разослали администрациям тех населенных пунктов, где из-за паводков невозможно начать своевременно учебный год. При этом учреждениям дополнительного образования рекомендовали включить в расписание больше внеурочных активностей для детей на период до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что число подтопленных приусадебных участков в Приморском крае выросло вдвое за сутки — до 95. От транспортного сообщения отрезаны пять населенных пунктов региона.

