В российском регионе загорелся объект после атаки ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в Курской области после атаки ВСУ загорелся объект

На объекте в Курской области вспыхнул пожар после атаки Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegeram-канале.

Инцидент произошел в Курском районе. Какой именно объект загорелся, Смирнов не уточнил. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия вместе с силовиками. «Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — рассказал врио губернатора.

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Курской области. После этого она загорелась, пожар удалось потушить спустя два дня. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров, в тушении принимали участие 140 спасателей и 32 единицы техники.