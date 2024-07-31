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01:56, 31 июля 2024Россия

В российском регионе загорелся объект после атаки ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в Курской области после атаки ВСУ загорелся объект

Фото: Светлана Садыкова / РИА Новости

На объекте в Курской области вспыхнул пожар после атаки Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegeram-канале.

Инцидент произошел в Курском районе. Какой именно объект загорелся, Смирнов не уточнил. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия вместе с силовиками. «Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — рассказал врио губернатора.

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Курской области. После этого она загорелась, пожар удалось потушить спустя два дня. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров, в тушении принимали участие 140 спасателей и 32 единицы техники.

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      Марина Совина
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