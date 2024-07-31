В Сочи пьяный россиянин стал кидаться на прохожих с ножом и попал на видео

Shot: в Сочи пьяный россиянин устроил дебош на улице и попал в больницу

Пьяный житель Подмосковья устроил дебош в Сочи и угодил в больницу. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Вечером 30 июля 33-летний мужчина вышел на Советскую улицу курортного города и стал кричать, кидаться на прохожих с ножом и провоцировать драку. Очевидцы пытались защититься от него подручными средствами, а продавцы закрывались в ларьках.

Уточняется, что людям удалось усмирить дебошира до прибытия полиции. Мужчину доставили в больницу, сейчас обстоятельства дела расследуются.

Ранее нетрезвая россиянка устроила дебош в аэропорту Сургута. Женщина возмутилась, что ее не пустили на рейс, и назвала полицейских тварями.