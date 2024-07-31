В сопровождающем первых лиц государства батальоне ГИБДД инспектор торговал должностями

В Москве задержан инспектор ГИБДД за продажу места в батальоне за 400 тыс рублей

В Москве инспектор элитного батальона по обеспечению беспрепятственного и безопасного проезда автомобилей центра специального назначения ГИБДД МВД задержан за продажу коллеге места в батальоне за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, подразделение, в котором служил злоумышленник, было элитным. Оно занималось сопровождением кортежей первых лиц государства, глав иностранных делегаций и других политических деятелей. Отмечается, что каждый соискатель проходит проверку Федеральной службы охраны (ФСО) и обычный инспектор ГИБДД не может повлиять на распределение мест в батальоне. Однако задержанный обещал своему коллеге, который работал в ГИБДД УВД по Троицкому и Новомосковскому округам столицы, договориться с его начальством и обеспечить ему переход в элитный батальон. Он указал, что за эту услугу хочет получить 400 тысяч рублей. Мужчина передал ему деньги. Выполнить обещание злоумышленник не смог. Тогда обманутый коллега потребовал у него деньги обратно, но тот стал избегать его. После этого потерпевший обратился в УСБ.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. При задержании фигурант не сопротивлялся, но заявил, что получил от пострадавшего 150 тысяч рублей. По его словам, полученные деньги он потратил на ремонт своего автомобиля. Суд приговорил его к штрафу в размере 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемерово следователи возбудили уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС, подозреваемых в получении восьми взяток на общую сумму 240 тысяч рублей.