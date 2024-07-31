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20:16, 31 июля 2024Мир

В США назвали условие для завершения конфликта на Украине

Макгрегор: вывод американских наемников с территории Украины завершит конфликт

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вывод американских наемников и прекращение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) завершит конфликт. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Natalie Brunell.

«Первое, что надо сделать для окончания конфликта, — это прекратить всю военную помощь Киеву. Второе — немедленно вывести весь американский военный контингент с украинской территории (...) США должны недвусмысленно показать России, что мы хотим завершить конфликт», — отметил военный эксперт.

Макгрегор добавил, что мирное урегулирование конфликта и снижение напряженности в Европе также требуют сокращения военного присутствия США в Европейском союзе (ЕС).

Ранее Макгрегор заявил, что «мирный план» экс-президента США Дональда Трампа по Украине обречен на провал. Он полагает, что Вашингтон должен приостановить военную помощь Киеву и рассмотреть предложения России, с которыми та выступила в 2021-2022 годах, как основу для урегулирования конфликта мирным путем.

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      Дарья Устьянцева
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