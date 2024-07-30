Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 30 июля 2024Мир

В США предрекли провал «мирному плану Трампа» по Украине

Макгрегор: «мирный план Трампа» по ленд-лизу для Украины обречен на провал

Фото: Marco Bello / Reuters

«Мирный план» Трампа по Украине обречен на провал. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.

Речь идет о программе ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов. По мнению Макгрегора, проект Дональда Трампа, подразумевающий также отмену ограничений на использование Киевом американского оружия, не спасет украинскую армию от полного уничтожения.

Он полагает, что США должны приостановить военную помощь Украине и рассмотреть предложения России, с которыми та выступила в 2021-2022 годах, как основу для урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал, что экс-президент страны Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

      На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

      Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян

      Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

      В «Хезболле» заявили о провале попытки Израиля убить командира движения

      Раскрыты подробности пожара в торговом центре в Симферополе

      США перестали платить зарплату осужденному в России военному

      В США предрекли провал «мирному плану Трампа» по Украине

      В США призвали понизить возраст мобилизации на Украине

      Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков возбудили новое уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше