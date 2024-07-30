В США предрекли провал «мирному плану Трампа» по Украине

Макгрегор: «мирный план Трампа» по ленд-лизу для Украины обречен на провал

«Мирный план» Трампа по Украине обречен на провал. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.

Речь идет о программе ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов. По мнению Макгрегора, проект Дональда Трампа, подразумевающий также отмену ограничений на использование Киевом американского оружия, не спасет украинскую армию от полного уничтожения.

Он полагает, что США должны приостановить военную помощь Украине и рассмотреть предложения России, с которыми та выступила в 2021-2022 годах, как основу для урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал, что экс-президент страны Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.