В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

Остин: США нечего сказать о причастности Израиля к убийству Хании

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтону нечего ответить на вопросы, касающиеся причастности Израиля к нанесению удара по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и предварительных извещений об этом, сообщает газета The New York Times.

«У меня ничего для вас нет по этому поводу», — коротко ответил глава Пентагона на вопрос про убийство Хании.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

