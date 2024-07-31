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10:20, 31 июля 2024Мир

В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

Остин: США нечего сказать о причастности Израиля к убийству Хании
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтону нечего ответить на вопросы, касающиеся причастности Израиля к нанесению удара по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и предварительных извещений об этом, сообщает газета The New York Times.

«У меня ничего для вас нет по этому поводу», — коротко ответил глава Пентагона на вопрос про убийство Хании.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля. Организация подтвердила гибель главы политбюро движения, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

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      Виктория Кондратьева
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