В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

Axios: администрация Байдена обеспокоена последствиями расправы над Ханией

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке после расправы над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена крайне обеспокоена возможностью того, что лишение жизни Хании может сорвать переговоры по освобождению заложников и урегулированию конфликта в секторе Газа», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что, по информации источников, Белый дом также опасается «повышения риска начала региональной войны» на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия по прекращению огня в секторе Газа. Он также подчеркнул, что «не будет спекулировать» на предмет того, какое влияние может оказать расправа над Ханией на конфликт.