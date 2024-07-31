Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 31 июля 2024Мир

В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

Axios: администрация Байдена обеспокоена последствиями расправы над Ханией

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке после расправы над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена крайне обеспокоена возможностью того, что лишение жизни Хании может сорвать переговоры по освобождению заложников и урегулированию конфликта в секторе Газа», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что, по информации источников, Белый дом также опасается «повышения риска начала региональной войны» на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит прикладывать усилия по прекращению огня в секторе Газа. Он также подчеркнул, что «не будет спекулировать» на предмет того, какое влияние может оказать расправа над Ханией на конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана при ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше