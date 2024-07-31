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19:32, 31 июля 2024Мир

В США признали нехватку денег для Украины

Спецпредставитель Прицкер: США становится труднее изыскивать деньги для Украины
Пенни Прицкер

Пенни Прицкер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительству США становится все сложнее изыскивать деньги для оказания помощи Киеву, из-за чего Вашингтону приходится искать новые пути финансовой поддержки. Об этом заявила спецпредставитель по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, передает РИА Новости.

«По моему мнению, вызов для США скорее состоит в том, чтобы изыскать ресурсы, а также в том, сколько средств мы готовы выделить на нужды Киева. Поэтому мы стали рассматривать альтернативные варианты вместо прямой финансовой поддержки Украины», — завила эмиссар.

Прицкер отметила, что если Украина хочет добиться военного преимущества над Россией, то украинскому правительству «необходимо также самостоятельно искать способы увеличить свой федеральный бюджет».

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина является искусственным государством, которое используется Западом для сдерживания России.

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      Дарья Устьянцева
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