В столице российского региона у памятника Ленину захотели проецировать голограмму церкви

Экс-глава Омской области Полежаев захотел проецировать церковь рядом с Лениным

В столице Омской области рядом с памятником советскому лидеру Владимиру Ленину захотели проецировать голограмму церкви. С таким предложением выступил бывший губернатор российского региона Леонид Полежаев, его слова приводятся на сайте благотворительного фонда «Духовное наследие».

По словам Полежаева, проекция церкви должна пока показать жителям Омска величие строения и подтолкнуть их к идее необходимости восстановить храм на месте, где сегодня находится сквер и памятник первому главе СССР.

«Я давно вынашиваю идею сделать голограмму — световую проекцию храма, чтобы омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место. Надеюсь, это удастся реализовать в будущем году», — заявил Полежаев.

Церковь Ильи Пророка была построена в Омске в 1789 и уничтожен в 1936 году.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звенигороде бюст Иосифа Сталина лишился головы.