В российском городе бюст Сталина лишился головы

Неизвестный мужчина снес кувалдой голову с бюста Сталина в Звенигороде

Неизвестный мужчина лишил бюст Иосифа Сталина головы в подмосковном Звенигороде. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, злоумышленник снес голову вождя с помощью кувалды, а также сильно повредил памятник Ленину.

Уточняется, что бюст Сталину появился в этом российском городе летом 2023 года и был построен по инициативе активистов группы «Помним своих героев», но без официального разрешения местных властей. Как пишет Telegram-канал, установка памятника с первых дней вызвала споры среди местных жителей, многим из которых такая инициатива не понравилась.

В феврале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал посоветоваться с народом насчет установки памятника Сталину. По мнению чиновника, у города есть незримая связь с советским государственным деятелем.

