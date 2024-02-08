В России мэр призвал посоветоваться с народом насчет установки памятника Сталину

Мэр Новокузнецка призвал посоветоваться насчет установки памятника Сталину

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал посоветоваться с народом насчет установки памятника Иосифу Сталину. Такое заявление он сделал в программе «Утро с мэром» на YouTube-канале.

Россиянин отметил, что память вождя нужно увековечить, поскольку Новокузнецк раньше назывался Сталинском. По мнению Кузнецова, у города есть незримая связь с советским государственным деятелем.

В то же время градоначальник счел важным, чтобы жители решили, каким образом нужно изображать Сталина — одного или в виде скульптурной группы с народом.

«Нужно сделать так, чтобы не обидеть никого. С точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. Есть люди, которых он обидел, уничтожил. Но в целом благодаря Сталину было сделано очень много», — пояснил Кузнецов.

В 2023 году он предлагал обновить название города, добавив к нему слово Сталинск по аналогии с Ленинском-Кузнецким.

Ранее сообщалось, что жители города Орлов в Кировской области пожаловались в прокуратуру после установки в детском парке памятника Сталину.