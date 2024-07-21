Полицейские нашли разбившего бюст Сталина и памятник Ленину россиянина

Полиция поймала вандала, разбившего бюст Сталина и памятник Ленину в Звенигороде

Полицейские нашли и задержали вандала, который кувалдой снес голову с бюста Сталина и повредил памятник Ленину в Звенигороде. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в отдел полиции доставлен мужчина 1981 года рождения, оказавшийся местным жителем. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). С него взята подписка о невыезде.

По данным МВД, 20 июля около 17:00 в полицию сообщили о повреждении неизвестным мужчиной двух памятников в парке на улице Советская.

Бюст Сталину появился в Звенигороде летом 2023 года по инициативе активистов группы «Помним своих героев», но без официального разрешения местных властей. Многим местным жителям его установка не понравилась.