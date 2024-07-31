В Судане сообщили о покушении на главу Суверенного совета

Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана совершено покушение

На главу Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана совершено покушение с помощью дрона. Об этом сообщает Sudan Tribune.

«Абдель Фаттах аль-Бурхан выжил в среду после покушения с использованием дрона на церемонии выпуска военных в Гебите, восточный Судан», — утверждается в публикации.

По данным представителя суданской армии, силы противовоздушной обороны зафиксировали два «вражеских беспилотника», которые двигались в направлении военной базы, где проходила церемония выпуска студентов. По информации издания, беспилотники представляли собой дроны-камикадзе.

В марте глава МИД Судана допустил рассмотрение соглашения о строительстве базы российского флота в стране.