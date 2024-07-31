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14:09, 31 июля 2024Мир

В Судане сообщили о покушении на главу Суверенного совета

Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана совершено покушение

Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На главу Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана совершено покушение с помощью дрона. Об этом сообщает Sudan Tribune.

«Абдель Фаттах аль-Бурхан выжил в среду после покушения с использованием дрона на церемонии выпуска военных в Гебите, восточный Судан», — утверждается в публикации.

По данным представителя суданской армии, силы противовоздушной обороны зафиксировали два «вражеских беспилотника», которые двигались в направлении военной базы, где проходила церемония выпуска студентов. По информации издания, беспилотники представляли собой дроны-камикадзе.

В марте глава МИД Судана допустил рассмотрение соглашения о строительстве базы российского флота в стране.

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      Елизавета Мытарева
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