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15:09, 31 июля 2024Россия

В центре Петербурга запретили парковку самокатов и спровоцировали их скопление на окраинах

В центре Петербурга запретили парковку электросамокатов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В центре Санкт-Петербурга запретили парковку электросамокатов. Запрет вступит в силу с 1 августа 2024 года. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов. Однако запрет уже спровоцировал скопление самокатов на окраинах города.

Как сообщает канал 78, кикшеринги, готовясь к нововведениям, вывозят самокаты в более отдаленные районы, что спровоцировало скопление средств индивидуальной мобильности в так называемых «зеленых зонах». Так, у метро «Пионерская» в одной точке находятся сразу 78 средств передвижения.

Парковку самокатов запретили в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города. Изначально запрет был временным — на дни репетиций и проведения в городе Главного военно-морского парада. Однако позже жители попросили сохранить эти меры, поскольку «чувствуют себя в большей безопасности».

Ранее в Сочи ограничили движение на электросамокатах по набережным и пляжам. В администрации города связали принятое решение с большим потоком туристов.

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      Елена Торубарова
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