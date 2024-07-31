В центре Петербурга запретили парковку самокатов и спровоцировали их скопление на окраинах

В центре Петербурга запретили парковку электросамокатов

В центре Санкт-Петербурга запретили парковку электросамокатов. Запрет вступит в силу с 1 августа 2024 года. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов. Однако запрет уже спровоцировал скопление самокатов на окраинах города.

Как сообщает канал 78, кикшеринги, готовясь к нововведениям, вывозят самокаты в более отдаленные районы, что спровоцировало скопление средств индивидуальной мобильности в так называемых «зеленых зонах». Так, у метро «Пионерская» в одной точке находятся сразу 78 средств передвижения.

Парковку самокатов запретили в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города. Изначально запрет был временным — на дни репетиций и проведения в городе Главного военно-морского парада. Однако позже жители попросили сохранить эти меры, поскольку «чувствуют себя в большей безопасности».

Ранее в Сочи ограничили движение на электросамокатах по набережным и пляжам. В администрации города связали принятое решение с большим потоком туристов.