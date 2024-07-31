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09:05, 31 июля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция, позволяющая ставить лайк двойным нажатием

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит отправлять реакцию на сообщение при помощи двойного нажатия. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что новая опция позволит пользователям ставить лайк на сообщение, дважды нажав на него. «Функция реакции при помощи двойного нажатия предназначена для экономии времени и улучшения общения с помощью эмодзи сердца по умолчанию», — говорится в статье.

Функция реакции при помощи двойного нажатия пока находится в стадии разработки. Уточняется, что она будет доступна в будущем обновлении мессенджера для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность дублировать в свой аккаунт статус, в котором пользователь был упомянут. Отмечалось, что эта функция также пока находится в разработке.

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      Олег Давыдов
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