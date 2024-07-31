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13:15, 31 июля 2024Силовые структуры

Верховный суд назвал причины отказа в выплатах родителям погибших на СВО

Верховный суд: родители погибшего в зоне СВО могут быть лишены социальных выплат

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России назвал причины отказа в выплатах родителям погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК.

ВС допустил, что родители погибшего в зоне проведения СВО могут быть лишены социальных выплат. Дело в том, что при рассмотрении таких дел необходимо учитывать не только наличие родительских прав и факт родства, но также и их участие в воспитании ребенка, заботу о его моральном, физическом и духовном здоровье и его материальную поддержку. Если устанавливается факт того, что родитель не сделал этого, — это является нарушением норм процессуального и материального права.

По данным «РБК», поводом для этого решения стало обращение жительницы из Владивостока. Она пожаловалась в РАПСИ на то, что после гибели ее сына все выплаты получил ее бывший муж. Речь идет о страховой сумме, единовременном пособии и денежной компенсации на общую сумму около 6,5 миллиона рублей. Женщина доказывала в судах нижней инстанции то, что бывших супруг не платил алименты, не занимался воспитанием детей и даже не знал о том, что его сын ушел на службу. При этом, он приехал на похороны и оформил на себя все выплаты. Не смотря на то, что официальный отказ от отцовства мужчиной подписан не был, судебная коллегия по гражданским делам посчитала, что доказательства мужчины не являются уважительными.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре арендатор выгнал вдову участника специальной военной операции из ее магазина.

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      Анна Габай
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