Вернувшийся после выдворения в Россию мигрант выстрелил в мужчину и попал на видео

Вернувшийся после выдворения мигрант выстрелил из травмата в мужчину в Кумертау

Мигрант, вернувшийся в Россию после выдворения, выстрелил из травматического пистолета в мужчину в городе Кумертау на юге Башкирии. Действия иностранца попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как иностранец на повышенных тонах общается с сидящими в автомобиле и угрожает им пистолетом. Он предлагает решить вопрос «один на один».

Местный активист рассказал, что мигрант силой и запугиваниями пытался отнять машину у девушки. Однако он не учел того, что у автомобиля есть другой владелец. Иностранец выстрелил, но не попал. Жители Кумертау отметил, что мигрант не в первый раз выступает с угрозами. Полиция на ситуацию пока никак не отреагировала.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске мигрант избил пенсионера на детской площадке.