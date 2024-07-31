Власти США осведомлены о смерти главы политбюро ХАМАС

Белый дом: США осведомлены о сообщениях про смерть главы политбюро ХАМАС Хании

Власти США осведомлены о сообщениях про смерть главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома.

В то же время представитель американской администрации отказался от дальнейших комментариев.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль.

В апреле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа ликвидировала троих сыновей и внуков Хании. Сам глава политбюро ХАМАС заявлял, что из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.