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20:28, 31 июля 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о сбитом с помощью дрона ВСУ вертолете Ми-8 в Донецке

Военкор Рожин: ВСУ с помощью дрона сбили вертолет Ми-8 в Донецке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Военный корреспондент Борис Рожин сообщил в Telegram о сбитом над Донецком Вооруженными силами Украины (ВСУ) вертолете Ми-8.

«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8», — говорится в публикации военкора.

По его словам, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Официальные ведомства информацию об упавшем вертолете не комментировали.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил влияние поставок Киеву американских истребителей F-16 на ход СВО. По его словам, этим вооружением невозможно победить Россию.

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      Глеб Палехов
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