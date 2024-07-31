Врачи извлекли из носа жителя Подмосковья живую муху

Мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
51-летний житель города Видное гулял по лесу, когда возле его лица начала летать муха. Мужчина случайно вдохнул ее. Крупное насекомое мешало ему дышать, поэтому он попытался самостоятельно достать муху, но у него ничего не вышло.
Россиянин был вынужден обратиться за помощью к медикам. Они извлекли муху из носа пациента. Отмечается, что на момент окончания процедуры она была живой.
Материалы по теме:
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Ранее сообщалось, что женщина из Москвы нашла в краснодарской клубнике самку ядовитого паука. Членистоногое оказалось черной вдовой — видом, который обитает в Южной Америке.