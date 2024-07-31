Врачи извлекли из носа жителя Подмосковья живую муху

Врачи извлекли живую муху из носа жителя Подмосковья

Мужчина из Подмосковья случайно вдохнул муху и обратился к врачам. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

51-летний житель города Видное гулял по лесу, когда возле его лица начала летать муха. Мужчина случайно вдохнул ее. Крупное насекомое мешало ему дышать, поэтому он попытался самостоятельно достать муху, но у него ничего не вышло.

Россиянин был вынужден обратиться за помощью к медикам. Они извлекли муху из носа пациента. Отмечается, что на момент окончания процедуры она была живой.

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