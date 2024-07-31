Выпускница «Фабрики звезд» назвала Пугачеву «ресторанной певицей»

Выпускница «Фабрики звезд» Ортман назвала Пугачеву «ресторанной певицей»

Выпускница проекта «Фабрика звезд», телеведущая и певица Ирина Ортман назвала народную артистку СССР Аллу Пугачеву «хорошей ресторанной певицей». Ее слова приводит издание «Абзац».

Ортман заявила, что никогда не считала Пугачеву эталоном вокального мастерства. «Пускай меня сейчас мои коллеги забросают помидорами. Алла Пугачева — ресторанная хорошая певица, которая классно доносила истории, которые были близки людям», — пояснила она.

Исполнительница также назвала звезд, которые кажутся ей не менее талантливыми, чем Пугачева. По ее мнению, это Татьяна Анциферова и Юрий Антонов. «Говорили: "Были две артистки – Пугачева и Ротару". Нет, нет! Была масса артистов», — заключила она.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что считает Пугачеву святой.