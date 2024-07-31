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12:21, 31 июля 2024Культура

Волочкова заявила о святости Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что считает Аллу Пугачеву святой
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова высказалась об эстрадной певице Алле Пугачевой. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Артистка заявила, что считает исполнительницу святой. По ее мнению, певица имеет право делать все что хочет. «Это человек-легенда, которая для нас делала то, чего не делают сегодняшние артисты. Посмотрите, какое позорище сегодня нам приходится наблюдать: выходят на сцену в невменяемом состоянии. Какое неуважение проявляют к зрителю!» — сказала балерина.

Волочкова также отметила, что Пугачева всегда уважительно относилась к людям, которые приходили на ее концерты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила отношения эстрадной певицы Аллы Пугачевой с народом.

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