Захарова заявила о сломавшихся отношениях Пугачевой с народом

Представитель МИД Захарова: в отношениях Пугачевой с народом что-то сломалось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik оценила отношения эстрадной певицы Аллы Пугачевой с народом.

Дипломат прокомментировала заявление Министерства юстиции России о недостаточности оснований для признания артистки иностранным агентом.

Она вспомнила интервью композитора Микаэла Таривердиева, в котором он отмечал, что с первой встречи его поразили артистические данные Пугачевой, но затем «что-то сломалось». «Что-то сломалось в ее отношениях не только с Таривердиевым, но и с величайшим [поэтом Ильей] Резником. И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, разочарованно. Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у нее с народом», — сказала Захарова.

При этом представитель МИД подчеркнула, что произведения исполнительницы останутся — их будут слушать и перепевать.

Ранее Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом. В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.