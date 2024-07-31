Захарова оценила последствия развязанной США и НАТО гибридной войны против России

Захарова: гибридная война против РФ может привести к ядерному столкновению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости оценила последствия развязанной США и НАТО против России гибридной войны. По ее словам, подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав.

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники в Североатлантическом альянсе стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении, что противоречило российским интересам безопасности. После того, как Соединенные Штаты получили отпор, они развязали гибридную войну, чтобы нанести Москве стратегическое поражение на поле боя.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — подчеркнула Захарова.

Она также прокомментировала высказывания заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт, которая жаловалась на неготовность Москвы обособить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста. Официальный представитель российского МИД назвала подобную позицию либо лицемерной, либо абсурдной.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Он напомнил, что одной из заявляемых целей Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.