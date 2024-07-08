МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

Рябков: Россия исключает начало пристрелочных переговоров с США по вооружениям

Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что российская сторона в принципе не может вести с США переговоры по данным вопросам. Он напомнил, что одной из заявляемых целей Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.

Ранее Рябков заявил, что в ядерную доктрину России могут внести корректировки, которые будут включать в себя концептуальные изменения. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнил слова президента России Владимира Путина, что данная доктрина является «живым инструментом».