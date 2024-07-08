Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 8 июля 2024Мир

МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

Рябков: Россия исключает начало пристрелочных переговоров с США по вооружениям

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере. Причина в деструктивном курсе Вашингтона», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что российская сторона в принципе не может вести с США переговоры по данным вопросам. Он напомнил, что одной из заявляемых целей Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.

Ранее Рябков заявил, что в ядерную доктрину России могут внести корректировки, которые будут включать в себя концептуальные изменения. Представитель внешнеполитического ведомства также напомнил слова президента России Владимира Путина, что данная доктрина является «живым инструментом».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

      Казахстанским чиновникам запретили играть в карты на деньги

      В российском городе в новом доме рухнул потолок

      Москвичам пообещали прохладные ночи

      Предсказан расцвет смартфонов с ИИ

      Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России

      В ЛНР осудят украинку за финансирование запрещенных в России террористических организаций

      Российский летчик рассказал о попытке его вербовки украинской разведкой

      МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

      Россия резко нарастила поставки одного вида агропродукции в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше