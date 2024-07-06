В МИД допустили корректировки ядерной доктрины

Рябков допустил корректировки ядерной доктрины России при эскалации ситуации

В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил необходимость концептуальных дополнений и корректировок документа. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, что доктрина является «живым инструментом».

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — объяснил Рябков.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что при корректировках ядерной доктрины России может поменяться время применения ядерного оружия. Он уточнял, что все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки.