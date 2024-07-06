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10:25, 6 июля 2024Россия

В МИД допустили корректировки ядерной доктрины

Рябков допустил корректировки ядерной доктрины России при эскалации ситуации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил необходимость концептуальных дополнений и корректировок документа. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, что доктрина является «живым инструментом».

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — объяснил Рябков.

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Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что при корректировках ядерной доктрины России может поменяться время применения ядерного оружия. Он уточнял, что все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки.

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      Екатерина Грищенко
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