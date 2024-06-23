В Госдуме рассказали подробности вероятного изменения ядерной доктрины

Картаполов: при изменении ядерной доктрины может поменяться время применения ЯО

При изменении ядерной доктрины России может поменяться время применения ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Депутат пояснил, что ядерная доктрина отражает реакцию России на то, что происходит вокруг страны.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — сказал парламентарий.

При этом Картаполов подчеркнул, что на данный момент об этом рано говорить.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 7 июня, президент России Владимир Путин допускал, что в будущем ядерную доктрину могут изменить. Тогда глава государства напомнил, что, согласно данной доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

20 июня Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. «Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал он.