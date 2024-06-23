Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 23 июня 2024Россия

В Госдуме рассказали подробности вероятного изменения ядерной доктрины

Картаполов: при изменении ядерной доктрины может поменяться время применения ЯО

Фото: РИА Новости

При изменении ядерной доктрины России может поменяться время применения ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Депутат пояснил, что ядерная доктрина отражает реакцию России на то, что происходит вокруг страны.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — сказал парламентарий.

При этом Картаполов подчеркнул, что на данный момент об этом рано говорить.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 7 июня, президент России Владимир Путин допускал, что в будущем ядерную доктрину могут изменить. Тогда глава государства напомнил, что, согласно данной доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

20 июня Путин заявил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. «Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали двух связанных с Пригожиным медиаменеджеров. Кто они и в чем их обвиняют?

      Украинский пленник рассказал о переброске на фронт необученных новобранцев

      ВС России стали использовать мотоциклы для захвата позиций ВСУ

      В Госдуме рассказали подробности вероятного изменения ядерной доктрины

      Премьер Франции исключил отставку Макрона

      Россияне превратили больше тонны пластика в сувениры

      Бойцы ВДВ начали делать комплектующие для боеприпасов в полевых условиях

      Боец ВС РФ объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом

      В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

      Для получающих МРОТ россиян предложили ввести нулевой НДФЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше