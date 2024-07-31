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07:17, 31 июля 2024Силовые структуры

Зампред правительства российского региона отказался признать вину

Зампред правительства Хабаровского края Никонов не признал вину

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов не признал вину по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-губернатора дальневосточного региона спросили о том, признает ли он свою вину. Задержанный ответил отрицательно.

Ранее стало известно, что чиновник, который стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере при заключении контрактов, теперь подозревается и по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Никонова задержали по делу о коррупции 30 июля. Сейчас его допрашивают представители силовых структур. С 2014 по 2020 год он работал в департаменте здравоохранения города Москвы, а в 2020 году он занял свой нынешний пост.

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      Екатерина Кашурникова
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