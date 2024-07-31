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08:00, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Застуканный за странным занятием в видеоигре мужчина оказался на грани развода

Фото: Tigran Hambardzumyan / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как жена поймала его за занятием сексом с проституткой в видеоигре, из-за чего супруги оказалась на грани развода. Большинство комментаторов повеселила его история.

По словам мужчины, он играл в видеоигру GTA V в подвале своего дома. «Если вы не знали, в GTA игроки могут брать проституток к себе в машину и платить им за разные секс-услуги», — добавил он. Как пояснил автор поста, он думал, что его супруга спит, однако, пока он играл, она стояла у него за спиной. Мужчина отметил, что не заметил жену, поскольку был в наушниках.

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Рассказчик подчеркнул, что его жена придерживается консервативных взглядов и является очень религиозной. Кроме того, как добавил мужчина, она может приревновать его даже к девушкам из фильмов и сериалов.

«У нас много общих ценностей, но я занимался этим в GTA еще до того, как мы познакомились. Я попытался объяснить ей, что это всего лишь игра, но в ее глазах я предал ее доверие. Мне больше не рады в постели, и вся эта ситуация может оказаться серьезной проблемой», — пожаловался пользователь Reddit. Он также предположил, что из-за произошедшего его браку может настать конец.

«Ты налажал, женившись на женщине с патологической ревностью. Проблема в ней, а не в тебе», «Если только этого достаточно для того, чтобы твой брак развалился... Братан, тогда он был обречен с самого начала», — обратились к автору поста комментаторы. Большинство также поиронизировали над ситуацией и признались, что она их сильно рассмешила.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил посмотреть порно с девушкой и столкнулся с ее внезапной реакцией. Многие комментаторы сочли поведение его возлюбленной странным.

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      Олег Давыдов
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