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22:52, 31 июля 2024Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о переговорах с Трампом

Зеленский заявил, что не знает, как строить диалог с Трампом в случае его победы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинские власти не знают, как строить диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde.

«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.

20 июля Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого договорился о личной встрече с американским политиком.

Позднее Трамп заявил, что в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что украинское «весеннее наступление так и не состоялось» и российская сторона «установила миллионы мин». Боевые действия на Украине Трамп назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

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      Евгений Силаев
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