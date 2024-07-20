Зеленский высказался о личной встрече с Трампом

Зеленский договорился о личной встрече с Трампом в ходе телефонного разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в ходе которого договорился с ним о личной встрече. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем», — высказался Зеленский.

Ранее о диалоге между политиками сообщил Трамп. Он назвал беседу с президентом Украины «очень хорошей». «Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.