Жене российского сенатора вручили орден

Жене сенатора Керимова Фирузе вручили орден «За заслуги перед Дагестаном»

Фирузе Керимовой, жене сенатора Сулеймана Керимова, вручили орден «За заслуги перед Дагестаном». Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики Дагестан Сергея Меликова.

Глава Дагестана назвал Фирузу Керимову замечательной женщиной, взявшей на себя обязательства, которые неукоснительно выполняются. Уточняется, что награду Керимовой вручили за реализацию инвестиционных проекта «Алияк» на территории республики. «Награду вручили прямо на территории объекта — в месте, где реализуется масштабный инвестпроект по строительству молочно-товарной фермы», — говорится в заявлении администрации.

Как отмечает РБК, бенефициаром ООО «Алияк» является дочь сенатора Керимова Гульнара.

В отношении сенатора Керимова и членов его семьи, а также их бизнеса действуют американские санкции.